СБУ атакувала дронами підстанцію у Бєлгородській області РФ, яка живила військові об'єкти, - ЗМІ
Дрони служби безпеки України атакували електричну підстанцію у Бєлгородській області Росії, яка виробляла електроенергію для військових об'єктів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у Службі безпеки України.
У селі Красна Яруга Бєлгородської області РФ СБУ за допомогою дронів атакувала підстанцію.
Джерела в СБУ зазначають, що саме до цієї станції, були підключені російські військові об‘єкти.
СБУ надала відео підтвердження, на якому видно, як дрони влучають у цілі.
"Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку - це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", - підкреслили в СБУ.
- Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч на неділю, 15 жовтня, Курську та Бєлгородську області РФ атакували 27 безпілотників. Усі цілі нібито збила російська ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе