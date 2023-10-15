СБУ атакувала дронами підстанцію у Бєлгородській області РФ, яка живила військові об'єкти, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у Службі безпеки України.

У селі Красна Яруга Бєлгородської області РФ СБУ за допомогою дронів атакувала підстанцію.

Джерела в СБУ зазначають, що саме до цієї станції, були підключені російські військові об‘єкти.

СБУ надала відео підтвердження, на якому видно, як дрони влучають у цілі.

"Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку - це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", - підкреслили в СБУ.