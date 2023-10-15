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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У РФ заявили про атаку майже 30 дронів: ППО нібито працювала над Бєлгородською та Курською областями

У РФ заявили про атаку майже 30 дронів: ППО нібито працювала над Бєлгородською та Курською областями

15 жовтня, 2023 неділя
07:52
Війна з Росією безпілотник, дрон

Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч на неділю, 15 жовтня, Курську та Бєлгородську області РФ атакували 27 безпілотників. Усі цілі нібито збила російська ППО

Про це міноборони РФ написало у телеграм.

За їхніми словами, засобами ППО нібито було перехоплено 27 безпілотних літальних апаратів. Вісімнадцять з них - над Курською областю та два - над Білгородською.

Також увечері суботи губернатор Курської області Руслан Старовойтов повідомив про нібито збиття 12 БПЛА. 

Він зазначив, що осколки впали у Курську та у селі Зоріне. Постраждалих внаслідок атаки дронів начебто немає. 

  • Крім того, у суботу, 14 жовтня, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українських БПЛА по об'єктах на території РФ. Там казали про збиття 2 безпілотників над Чорним морем.
Україна
Росія
ППО
безпілотник
Бєлгород
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