У РФ заявили про атаку майже 30 дронів: ППО нібито працювала над Бєлгородською та Курською областями

Про це міноборони РФ написало у телеграм.

За їхніми словами, засобами ППО нібито було перехоплено 27 безпілотних літальних апаратів. Вісімнадцять з них - над Курською областю та два - над Білгородською.

Також увечері суботи губернатор Курської області Руслан Старовойтов повідомив про нібито збиття 12 БПЛА.

Він зазначив, що осколки впали у Курську та у селі Зоріне. Постраждалих внаслідок атаки дронів начебто немає.