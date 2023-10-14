У міноборони РФ заявили про роботу ППО над Чорним морем

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"14 жовтня близько 7:10 мск припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО буцімто знищила два безпілотні літальні апарати над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.