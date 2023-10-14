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Головна Війна з Росією У міноборони РФ заявили про роботу ППО над Чорним морем

У міноборони РФ заявили про роботу ППО над Чорним морем

14 жовтня, 2023 субота
08:23
Війна з Росією безпілотник, дрон

У суботу, 14 жовтня, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українських БПЛА по об'єктах на території РФ. Там кажуть про збиття 2 безпілотників над Чорним морем

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"14 жовтня близько 7:10 мск припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО буцімто знищила два безпілотні літальні апарати над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.

  • Увечері 12 жовтня окупаційна влада Севастополя оголосила повітряну тривогу, в місцевих пабліках пишуть про роботу ППО та нібито збиту ракету.
Росія
ППО
безпілотник
Чорне море
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