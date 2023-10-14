У міноборони РФ заявили про роботу ППО над Чорним морем
У суботу, 14 жовтня, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українських БПЛА по об'єктах на території РФ. Там кажуть про збиття 2 безпілотників над Чорним морем
Про це йдеться у повідомленні відомства.
"14 жовтня близько 7:10 мск припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО буцімто знищила два безпілотні літальні апарати над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.
- Увечері 12 жовтня окупаційна влада Севастополя оголосила повітряну тривогу, в місцевих пабліках пишуть про роботу ППО та нібито збиту ракету.
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