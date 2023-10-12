У Севастополі повітряна тривога: пабліки пишуть про роботу ППО та нібито збиту ракету

Про оголошення повітряної тривоги повідомив очільник окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв.

Пропагандистський телеграм-канал "Кримський хлопок" пише про роботу ППО, збиту ракету та БПЛА в акваторії моря. Також зазначає, що усіх виганяють з громадського транспорту. І попереджає про ракетну небезпеку.

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє що повітряну тривогу оголошено також у Керчі, а Кримський міст тимчасово не працює.

О 19:18 "губернатор" Развожаєв повідомив про відбій повітряної тривоги.