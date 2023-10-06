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У Севастополі вдруге за вечір пролунала повітряна тривога, перекрито рух Кримським мостом

6 жовтня, 2023 п'ятниця
23:30
Війна з Росією Севастополь

Двічі за вечір у Севастополі лунала повітряна тривога. Було перектрито рух Кримським мостом. Звуки вибухів місцева влада пояснює профілактичними гранатометаннями росіян із протипідводно-диверсійної оборони

Вперше повітряна тривога пролунала близько сьомої вечора. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаев пояснив вибухи "профілактичними гранатометаннями" російських окупантів з "протипідводно-диверсійної оборони".

Зокрема, російський Telegram-канал ТАСС повідомив про перекриття руху Кримським мостом, а також про зупинку водного та наземного громадського транспорту Севастополя. 

Вдруге повітряна тривога пролунала о 22:42 по московському часу. 

Як зазначають окупанти, після чергової "бавовни" у Севастополі почались проблеми з електропостачанням.

Місцевий пропагандистський канал ЧП / Севастополь повідомив про режим рекетної небезпеки у місті. 

Росія заявила про нібито збиття одного безпілотника. 

  • У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи: у Збройних силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

  • Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав два варіанти майбутнього для Чорноморського флоту РФ: ліквідація буде або добровільною, або примусовою.

Україна
Росія
Крим
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