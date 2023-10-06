У Севастополі вдруге за вечір пролунала повітряна тривога, перекрито рух Кримським мостом

Вперше повітряна тривога пролунала близько сьомої вечора. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаев пояснив вибухи "профілактичними гранатометаннями" російських окупантів з "протипідводно-диверсійної оборони".

Зокрема, російський Telegram-канал ТАСС повідомив про перекриття руху Кримським мостом, а також про зупинку водного та наземного громадського транспорту Севастополя.

Вдруге повітряна тривога пролунала о 22:42 по московському часу.

Як зазначають окупанти, після чергової "бавовни" у Севастополі почались проблеми з електропостачанням.

Місцевий пропагандистський канал ЧП / Севастополь повідомив про режим рекетної небезпеки у місті.

Росія заявила про нібито збиття одного безпілотника.