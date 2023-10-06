У Севастополі вдруге за вечір пролунала повітряна тривога, перекрито рух Кримським мостом
Двічі за вечір у Севастополі лунала повітряна тривога. Було перектрито рух Кримським мостом. Звуки вибухів місцева влада пояснює профілактичними гранатометаннями росіян із протипідводно-диверсійної оборони
Вперше повітряна тривога пролунала близько сьомої вечора. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаев пояснив вибухи "профілактичними гранатометаннями" російських окупантів з "протипідводно-диверсійної оборони".
Зокрема, російський Telegram-канал ТАСС повідомив про перекриття руху Кримським мостом, а також про зупинку водного та наземного громадського транспорту Севастополя.
Вдруге повітряна тривога пролунала о 22:42 по московському часу.
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