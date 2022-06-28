СБУ ідентифікувала російських командирів, які наказували розстрілювати цивільних на Київщині

Про це повідомили на сторінці СБУ.

Командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв віддали наказ жорстоко катувати та розстріляти п’ятьох цивільних мешканців Київської області.

"Вони керували діями мотострілецьких підрозділів ворога під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині. Слідчі СБУ встановили, що загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх. Обидва командири особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників Тероборони. Зрештою, вони віддали підлеглим наказ: розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин", – йдеться в повідомленні

Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – військовослужбовцям 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ – оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 21 червня в Україну приїжджав генеральний прокурор США Меррік Ґарленд, який пообіцяв сприяння в розслідуванні воєнних злочинів РФ.

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