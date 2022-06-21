В Україну з неоголошеним візитом прибув генпрокурор США – обіцяє допомагати затримувати воєнних злочинців
Генеральний прокурор США Меррік Ґарленд прибув в Україну і зустрівся з українською колегою Іриною Венедіктовою
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт міністерства юстиції США.
Ґарленд і Венедіктова обговорили механізми виявлення, затримання та притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів та інших звірств в Україні.
"Сполучені Штати посилають однозначне повідомлення: немає де ховатися. Ми і наші партнери будемо використовувати всі доступні можливості, щоб забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто несе відповідальність за ці звірства", – цитує генпрокурора США телекомпанія ABC News.
- Нагадаємо, Ірина Венедіктова обговорила розслідування воєнних злочинів Росії також і зі спеціальним представником ЄС з прав людини Еймоном Ґілмором.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе