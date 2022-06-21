В Україну з неоголошеним візитом прибув генпрокурор США – обіцяє допомагати затримувати воєнних злочинців

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт міністерства юстиції США.

Ґарленд і Венедіктова обговорили механізми виявлення, затримання та притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів та інших звірств в Україні.

"Сполучені Штати посилають однозначне повідомлення: немає де ховатися. Ми і наші партнери будемо використовувати всі доступні можливості, щоб забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто несе відповідальність за ці звірства", – цитує генпрокурора США телекомпанія ABC News.

Нагадаємо, Ірина Венедіктова обговорила розслідування воєнних злочинів Росії також і зі спеціальним представником ЄС з прав людини Еймоном Ґілмором.

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