Про це Ірина Венедіктова написала у Facebook.

"Спецпредставник Євросоюзу вже побував на місцях вчинення воєнних злочинів РФ в Ірпені та Бучі та поспілкувався з потерпілими. Встановлення справедливості та притягнення до відповідальності винних у звірствах для нас нині – стратегічне завдання всієї правоохоронної системи. І для нас надзвичайно важлива співпраця з європейськими партнерами в цьому питанні та активна взаємодія і координація зусиль із громадянським суспільством", - написала Генпрокурор.

Вона повідомила, що обговорила з Еймоном Гілмором роль Atrocity Crimes Advisory Group – Консультативної групи, створеної ЄС, США та Великобританією для Офісу Генпрокурора.

"Практична експертна допомога та робота разом з іноземними колегами "на землі" - запорука ефективності розслідувань воєнних злочинів та правосуддя на національному і на міжнародному рівні. Наш нинішній результат – 118 підозрюваних і вже 6 вироків, став можливий завдяки тому, що ми були не одні на юридичному фронті", - вважає Ірина Венедіктова.

Окремо Спецпредставник ЄС з прав людини привітав ратифікацію Україною Стамбульської конвенції, - повідомила Генпрокурор України.

17 червня Reuters повідомив, що Комісії ООН із розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні під час російського вторгнення поки що не вдалося "встановити контакт" із Росією.

17 червня ексомбудсмен Людмила Денісова в ефірі Еспресо розповіла, що відповідати за військові злочини в Україні будуть не тільки Путін та його оточення, а й ряд чиновників РФ, які приймали рішення про депортації та насильства щодо українців.

15 травня прокурор Гаазького суду Карім Хан повідомив, що для розслідування воєнних злочинів Росії в Україну приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду.

15 червня у Харкові генпрокурорка Ірина Венедіктова та прокурор Гаазького суду Карім Хан оглянули обстріляні росіянами Північну Салтівку й Шевченківський район

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