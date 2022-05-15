Про це заявив Прокурор Карім Хан в інтерв’ю для французького видання "Le Monde".

"В Україні, перш за все, потрібно знайти факти та встановити правду", - заявив він.

За його словами, це найбільша кількість слідчих, яких будь-коли відправляв МКС.

"Наступного тижня в Україну відправлять 42 слідчих. Це найбільше розгортання, яке коли-небудь проводилося моїм офісом. Тридцять із них були відкомандовані урядом Нідерландів, включаючи судових експертів та аналітиків", - наголосив Карім Хан.

Карім Хан також повідомив, що необхідно насамперед дослідити факти та встановити істину і наголосив, що радий співпрацювати з українською владою. Також прокурор нагадав, що Польща, Литва та Україна створили спільну групу для розслідування воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, раніше у Києві розпочався суд над першим російським військовим за вбивство цивільного українця. Сержанта Вадіма Шишмаріна звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни та умисному вбивстві.

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