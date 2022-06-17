Про це повідомляє Reuters.

Керівник комісії з розслідування Ерік Мозе заявив на пресконференції в Києві, що спроби розпочати діалог із місією Росії у Женеві "не мали успіху". Комісія, однак, і надалі намагатиметься "налагодити контакт".

Мозе сказав, що поки що зарано обговорювати докази, зібрані в Києві, Харкові та Сумах, а також у містах Ірпінь та Буча.

"У Бучі та Ірпені до комісії надійшла інформація про вбивства мирних жителів, знищення та пограбування майна, а також напади на цивільну інфраструктуру, у тому числі на школи", – сказав Мозе.

Комісія була створена Радою ООН з прав людини (UNHRC) у Женеві для розслідування ймовірних порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права під час вторгнення 24 лютого.

Reuters також повідомляє, Міжнародний кримінальний суд розпочав окреме розслідування щодо підозрюваних у воєнних злочинах та злочинах проти людства в Україні. Генеральна прокуратура України повідомила, що прокурор МКС Карім Хан відвідав Харків для ознайомлення з доказами імовірних військових злочинів, але надав небагато подробиць.

17 червня ексомбудсмен Людмила Денісова в ефірі Еспресо розповіла, що відповідати за військові злочини в Україні будуть не тільки Путін та його оточення, а й ряд чиновників РФ, які приймали рішення про депортації та насильства щодо українців.

15 травня прокурор Гаазького суду Карім Хан повідомив, що для розслідування воєнних злочинів Росії в Україну приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду.

15 червня у Харкові генпрокурорка Ірина Венедіктова та прокурор Гаазького суду Карім Хан оглянули обстріляні росіянами Північну Салтівку й Шевченківський район

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