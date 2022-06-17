Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Нам потрібно і далі рухатись, щоб мати докази, а потім можливості для того, щоб притягнути російських високопосадовців до відповідальності. Не тільки Путіна, а й інших, наприклад, Лаврова. Лавров і всі інші російські чиновники повинні сісти на лаву підсудних за скоєні військові злочини в Україні. Тому, на мою думку, якість доказів військових злочинів, які коїть Російська Федерація на нашій території, матиме значення для того, щоб необхідне рішення про арешт російських високопосадовців було прийняте", - розповіла Денісова.

Денісова додала, що в неї є докази того, що деякі чиновники та депутати державної думи Росії приймали рішення про депортацію та примусове надання громадянства Росії українським дітям.

"У мене є докази того, що деякі чиновники та депутати державної думи РФ причетні до рішення про депортацію українських дітей на територію Росії. У нас є їхні прізвища. І вони так само злочинці, як і Путін та все його оточення. З території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей вони вивезли 2161 дитину. У нас є список всіх цих злочинців. Їхню причетність потрібно довести, й у нас є для цього докази. І такі ж докази можна знайти на рішення, які приймав Лавров. Це дуже складно, однак ми повинні над цим працювати", - додала Денісова.

15 травня прокурор Гаазького суду Карім Хан повідомив, що для розслідування воєнних злочинів Росії в Україну приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду.

15 червня у Харкові генпрокурорка Ірина Венедіктова та прокурор Гаазького суду Карім Хан оглянули обстріляні росіянами Північну Салтівку й Шевченківський район

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