English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Венедіктова й прокурор Гаазького суду оглянули місця воєнних злочинів РФ у Харкові

Венедіктова й прокурор Гаазького суду оглянули місця воєнних злочинів РФ у Харкові

15 червня, 2022 середа
11:55
війна з Росією

У Харкові генпрокурорка Ірина Венедіктова та прокурор Гаазького суду Карім Хан оглянули обстріляні росіянами Північну Салтівку й Шевченківський район

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан оглянули місця воєнних злочинів РФ у Харкові. Вони обговорили спільні кроки стратегії притягнення до відповідальності та правосуддя", - зазначили у відомстві.

За словами Ірини Венедіктової, Карім Хан уважно обстежує всі місця злочинів, ставить професійні запитання українським прокурорам.

"На фронті справедливості ми з ним пліч-о-пліч: в незалежному розслідуванні Офісу прокурора МКС українська прокуратура надає активне сприяння Гаазі. Водночас ми разом працюємо в рамках Спільної слідчої групи на платформі Євроюсту, до якої Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду долучився в перше в своїй історії", - наголосила Ірина Венедіктова.  

Під час свого третього візиту прокурор Міжнародного кримінального суду оглянув найбільш постраждалий район Харкова - Північну Салтівку, а також Шевченківський район, де 26 травня загинули 9 людей і ще 17 отримали поранення.

"Територію району майже дві години безперервно обстрілювали ймовірно  із самохідних гармат "Піон". Серед вбитих - 5-місячний хлопчик, якого відкинуло на дашок під’їзду з батькових рук", - зауважили в ОГПУ.

Місця, де лежали потерпілі, марковані жовтими прапорцями. Тротуарна плитка збита осколками.

"На "спальній" Північній Салтівці немає жодних військових об’єктів і при цьому майже кожен другий будинок - свідчення воєнного злочину. Історичні будівлі в центрі тепер - пам‘ятки доби російського варварства в 21 столітті", - зазначила Ірина Венедіктова.

Унаслідок російських обстрілів Харкова й Харківщини загинули 760 цивільних, іще понад 1000 отримали поранення. Також росіяни зруйнували понад 4 тис. об'єктів, зокрема 2,5 тис. багатоповерхівок. Попри обстріли, прокурори збирають докази  для активізації розслідування воєнних злочинів. Уже оголосили перші вироки росіянами, які обстрілювали цивільні об‘єкти Харківщини з артилерії. 

"Завдяки змінам до законодавства у Міжнародного кримінального суду є необхідні процесуальні інструменти для роботи "на землі". На черзі - відкриття їх представництва в Україні. Завдання нашої правоохоронної системи нині надати всі можливості нашим колегам працювати об‘єктивно, незалежно і швидко. Синергія національного і міжнародного правосуддя - наш ключ до справедливості", - розповіла генпрокурорка.

  • 15 травня Карім Хан повідомив, що для розслідування воєнних злочинів Росії в Україну приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Харків
постраждалі
будинки
Кримінал
росіяни
обстріли
Ірина Венедіктова
Харківщина
Офіс генпрокурора
гаазький суд
воєнні злочини Росії
Читайте також:
обстріл ракета
14 червня, 2022 вiвторок
Сили ППО збили ракети над Львівщиною та Тернопільщиною
14 червня, 2022 вiвторок
Зеленський відповів на слова Байдена про "небажання чути попередження про російське вторгнення"
студент, маска
14 червня, 2022 вiвторок
Зміни правил мобілізації: для низки категорій громадян передбачили відстрочки від призову
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.36
    Купівля 34.36
    Продаж 35.21
  • EUR
    Купівля 35.76
    Продаж 36.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
15 червня
12:24
Ярослав Качинський
Війна може перекинутися з України на інші країни, – польський віцепрем'єр Качинський
12:20
росія прапор занепад
Росія заборонила в'їзд британським журналістам та 20 громадян, які пов'язані з оборонним комплексом
12:14
​Кабмін пропонує нову формулу розмитнення авто без врахування їхньої вартості
12:06
обмін тілами загиблих
До Києва привезли тіла 64 загиблих з Азовсталі
12:02
Ексклюзив
Лугащина війна
Ну Луганщині ситуація вкрай важка: ворог не припиняє обстрілів, - офіцер ТрО Шакун
11:48
"Росіяни прокладають дорогу трупами своїх же солдатів": голова Сєверодонецької ВЦА про ситуацію в місті
11:46
Медведєв
Медведєв висловив сумнів, що Україна за два роки існуватиме на карті світу
11:46
Ексклюзив
долар
Прямий дефіцит бюджету України становить $5 млрд в місяць, - економіст Пендзин
11:27
Вугледар
Хліб і вода: Донецька ОВА показала, як доставляє гумдопомогу людям, які не евакуювалися з Вугледара
11:27
гаубиця М777
США оприлюднили кількість гаубиць, Javelin та Stinger, які вже передали Україні
11:18
Донеччина
За добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені мирні мешканці
11:09
Маріуполь, завали Драмтеатру
У Маріуполі українські партизани спалили техніку та вбили співробітника МНС РФ
11:03
Грузія
Грузія відмовилася від карантинних обмежень на в'їзд до країни
10:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Рамштайн-3 має бути проривним, адже триває велика павза між обіцянками та безпосереднім наданням зброї, - Згурець
10:51
"Реал" святкує перемогу в ЛЧ
УЄФА запускає ще один єврокубковий турнір, - L'Équipe
10:50
Ferrexpo Костянтина Жеваго передала партію медичних препаратів у Суми
10:40
Росіяни обстріляли Миколаївщину: за добу поранено 19 людей
10:30
Петро Порошенко і Віталій Портников
Порошенко: до кінця року Україні треба отримати статус кандидата в ЄС, ПДЧ в НАТО і перемогти Путіна
10:30
Газ в Європу
ЄБРР виділить €300 млн на зміцнення енергетичної безпеки України
10:21
Укрпошта показала ескіз нової марки "Доброго вечора, ми з України!"
10:20
українська артилерія
Західні розвідки розглядають три сценарії розвитку війни в Україні, - CNN
10:18
Маріуполь
У Маріуполі під завалами обстріляного будинка знайшли три тіла
10:12
На фото наслідки російських обстрілів на Луганщині
Росія контролює більшу частину Сєверодонецька і тепер сконцентрується довкола хімзаводу "Азот", - британська розвідка
10:02
Вісім "прильотів": загарбники із мінометів гатили по прикордонню Сумщини
09:48
Обстріли Чугуївського району, Харківщина
На Харківщині 14 червня росіяни поранили 7 людей і пошкодили будинки
09:28
Збірна України
Ліга націй: Петраков назвав головну причину втрати очок у матчі з Ірландією
09:19
діти війна
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: 313 дітей загинуло, ще 579 отримали поранення
09:12
Танкер для доставки СПГ
Україна просить США постачати їй зріджений газ за ленд-лізом, - ЗМІ
08:54
Втрати окупантів
Росія від 24 лютого втратила близько 32 750 військових, 1440 танків, 230 РСЗВ і 179 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
08:53
евакуація гумкоридор
За 14 червня з Луганщини евакуювали 52 людини
08:34
фейк фейкові новини
Україна вимагає усі гаубиці США, а військові на Азоті утримують цивільних: добірка російських фейків на 15 червня
08:28
Окупанти обстріляли Луганщину: пошкоджено 35 будинків, багато поранених
08:09
білоруські військові лукашенко
Генштаб ЗСУ: 7 батальйонів армії Білорусі ведуть розвідку та укріплюють позиції на Волинському та Поліському напрямках
07:40
окупанти
Окупанти ведуть наступ у напрямку Краснопілля та штурмують населені пункти на кількох напрямках, - Генштаб ЗСУ
07:36
Микола Княжицький
Від Путіна захистить об‘єднання усіх українців. - Микола Княжицький про олігархів, медіа і "хороших русских"
07:35
Оновлено
авіаудар
РФ з "Ураганів" обстріляла Апостолове на Дніпропетровщині. 4 людей загинули
07:27
"Ростов-на-Дону" та інші російські підводні човни класу Палтус озброєні ракетами Калібр, еквівалентом Томагавка
Загроза ракетних ударів по Одеській області лишається, Росія тримає напоготові 20 "калібрів", – Братчук
07:21
Канада
Між Канадою та ЄС провели сухопутний кордон
07:16
потяги
УЗ призначила на 15 червня евакуаційний потяг із Донбасу до Львова
06:45
Tesla Powerwall 2
На Донеччині з'явилися системи Tesla Powerwall 2
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV