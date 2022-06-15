Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан оглянули місця воєнних злочинів РФ у Харкові. Вони обговорили спільні кроки стратегії притягнення до відповідальності та правосуддя", - зазначили у відомстві.

За словами Ірини Венедіктової, Карім Хан уважно обстежує всі місця злочинів, ставить професійні запитання українським прокурорам.

"На фронті справедливості ми з ним пліч-о-пліч: в незалежному розслідуванні Офісу прокурора МКС українська прокуратура надає активне сприяння Гаазі. Водночас ми разом працюємо в рамках Спільної слідчої групи на платформі Євроюсту, до якої Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду долучився в перше в своїй історії", - наголосила Ірина Венедіктова.

Під час свого третього візиту прокурор Міжнародного кримінального суду оглянув найбільш постраждалий район Харкова - Північну Салтівку, а також Шевченківський район, де 26 травня загинули 9 людей і ще 17 отримали поранення.

"Територію району майже дві години безперервно обстрілювали ймовірно із самохідних гармат "Піон". Серед вбитих - 5-місячний хлопчик, якого відкинуло на дашок під’їзду з батькових рук", - зауважили в ОГПУ.

Місця, де лежали потерпілі, марковані жовтими прапорцями. Тротуарна плитка збита осколками.

"На "спальній" Північній Салтівці немає жодних військових об’єктів і при цьому майже кожен другий будинок - свідчення воєнного злочину. Історичні будівлі в центрі тепер - пам‘ятки доби російського варварства в 21 столітті", - зазначила Ірина Венедіктова.

Унаслідок російських обстрілів Харкова й Харківщини загинули 760 цивільних, іще понад 1000 отримали поранення. Також росіяни зруйнували понад 4 тис. об'єктів, зокрема 2,5 тис. багатоповерхівок. Попри обстріли, прокурори збирають докази для активізації розслідування воєнних злочинів. Уже оголосили перші вироки росіянами, які обстрілювали цивільні об‘єкти Харківщини з артилерії.

"Завдяки змінам до законодавства у Міжнародного кримінального суду є необхідні процесуальні інструменти для роботи "на землі". На черзі - відкриття їх представництва в Україні. Завдання нашої правоохоронної системи нині надати всі можливості нашим колегам працювати об‘єктивно, незалежно і швидко. Синергія національного і міжнародного правосуддя - наш ключ до справедливості", - розповіла генпрокурорка.

15 травня Карім Хан повідомив, що для розслідування воєнних злочинів Росії в Україну приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду.

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