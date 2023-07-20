Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що серед підозрюваних є командир 50-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії генерал-майор Михайло Калупін. Чоловік весною 2022 року командував придушенням мирних акцій протесту у Херсоні проти росіян.

"Тоді до учасників руху опору рашисти застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ. Також окупанти били українських громадян гумовими кийками, а деякі з потерпілих отримали вогнепальні поранення", - нагадали в СБУ.

Крім того, під час мирного протесту загарбники викрадали учасників і відвозили їх до російських катівень, облаштованих у захоплених будівлях на території міста. Таким чином росіяни ув’язнили щонайменше 11 осіб.

Правоохоронці встановили, що злочинний наказ на силовий розгін місцевих мітингів Калупін віддав іншому російському генералу – Дмитру Пєшакову. На той час він обіймав посаду командира посиленої тактичної групи 606-го центру спеціального призначення північно-кавказького округу військ росгвардії.

За даними слідства, у каральних заходах також брали участь:

полковник Олександр Науменко – заступник начальника управління федеральної служби військ росгвардії по ростовській області;

полковник Григорій Зан – начальник штабу 50-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії;

підполковник Дмитро Гапонов – начальник оперативного відділення – заступник начальника штабу 50-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії.

А також рядовий особовий склад цього окупаційного угруповання РФ:

Даниленко Едуард Костянтинович;

Джиганов Рінат Мовлітбердийович;

Дуйсенгалієв Мірхан Нуржанович;

Куулар Найдан Георгійович;

Масол Владислав Ігоревич;

Мірзалієв Аділ Фазилович;

Совбанов Салман Кульмурзайович;

Туришев Сергій Михайлович;

Унегов Олександр Миколайович.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили 14 фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені групою осіб).