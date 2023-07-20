СБУ оголосила підозру двом генералам РФ, які придушували протести херсонців під час окупації міста
Служба безпеки встановила особи ще 14 воєнних злочинців Росії, які причетні до масових репресій проти цивільного населення в період окупації Херсона
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що серед підозрюваних є командир 50-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії генерал-майор Михайло Калупін. Чоловік весною 2022 року командував придушенням мирних акцій протесту у Херсоні проти росіян.
"Тоді до учасників руху опору рашисти застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ. Також окупанти били українських громадян гумовими кийками, а деякі з потерпілих отримали вогнепальні поранення", - нагадали в СБУ.
Крім того, під час мирного протесту загарбники викрадали учасників і відвозили їх до російських катівень, облаштованих у захоплених будівлях на території міста. Таким чином росіяни ув’язнили щонайменше 11 осіб.
Правоохоронці встановили, що злочинний наказ на силовий розгін місцевих мітингів Калупін віддав іншому російському генералу – Дмитру Пєшакову. На той час він обіймав посаду командира посиленої тактичної групи 606-го центру спеціального призначення північно-кавказького округу військ росгвардії.
За даними слідства, у каральних заходах також брали участь:
- полковник Олександр Науменко – заступник начальника управління федеральної служби військ росгвардії по ростовській області;
- полковник Григорій Зан – начальник штабу 50-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії;
- підполковник Дмитро Гапонов – начальник оперативного відділення – заступник начальника штабу 50-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії.
А також рядовий особовий склад цього окупаційного угруповання РФ:
- Даниленко Едуард Костянтинович;
- Джиганов Рінат Мовлітбердийович;
- Дуйсенгалієв Мірхан Нуржанович;
- Куулар Найдан Георгійович;
- Масол Владислав Ігоревич;
- Мірзалієв Аділ Фазилович;
- Совбанов Салман Кульмурзайович;
- Туришев Сергій Михайлович;
- Унегов Олександр Миколайович.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили 14 фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені групою осіб).
- За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі засудили зрадника, який передавав російській ФСБ розвіддані про Сили оборони на Одещині. За виконання завдань росіяни обіцяли йому квартиру в Криму.
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