На Одещині до 15 років ув'язнення засудили зрадника, який передавав російським спецслужбам дані про ЗСУ
За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі засудили зрадника, який передавав російській ФСБ розвіддані про Сили оборони на Одещині. За виконання завдань росіяни обіцяли йому квартиру в Криму
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зловмисник "зливав" агресору інформацію про тренування українських Військово-морських сил в акваторії Чорного моря. Крім цього, він збирав відомості про бойову підготовку сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах південного регіону, зокрема розрахунків "джавелінів".
За даними СБУ, у разі успішного виконання ворожих завдань російський агент сподівався отримати від своїх кураторів квартиру в тимчасово окупованому Криму. Там йому пообіцяли житлову нерухомість вартістю 200$ тис.
Співробітники СБУ затримали зловмисника на Одещині під час проведення ним розвіддіяльності на користь країни-агресора. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду.
Як встановили слідчі, ворожим поплічником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який до середини 90-х років служив у штабі Одеського військового округу. У 2010 році його завербувала російська спецслужба і після кількох "тестових" завдань перевела його в "режим очікування" до надходження основних вказівок.
- 19 липня Служба безпеки України затримала місцеву жительку Миколаєва, яка збирала та передавала російським спецслужбам через родича з Криму координати адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади, а також дані про місця дислокації й техніки ЗСУ.
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