Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зловмисник "зливав" агресору інформацію про тренування українських Військово-морських сил в акваторії Чорного моря. Крім цього, він збирав відомості про бойову підготовку сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах південного регіону, зокрема розрахунків "джавелінів".



За даними СБУ, у разі успішного виконання ворожих завдань російський агент сподівався отримати від своїх кураторів квартиру в тимчасово окупованому Криму. Там йому пообіцяли житлову нерухомість вартістю 200$ тис.



Співробітники СБУ затримали зловмисника на Одещині під час проведення ним розвіддіяльності на користь країни-агресора. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду.



Як встановили слідчі, ворожим поплічником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який до середини 90-х років служив у штабі Одеського військового округу. У 2010 році його завербувала російська спецслужба і після кількох "тестових" завдань перевела його в "режим очікування" до надходження основних вказівок.

19 липня Служба безпеки України затримала місцеву жительку Миколаєва, яка збирала та передавала російським спецслужбам через родича з Криму координати адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади, а також дані про місця дислокації й техніки ЗСУ.