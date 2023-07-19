Про це інформує пресслужба СБУ.

"Контррозвідники Служби безпеки запобігли новій спробі рашистів отримати координати будівель, куди тимчасово передислокувалися військово-цивільні адміністрації та підрозділи Сил оборони на Миколаївщині. Під час контрдиверсійних заходів на прифронтовій території регіону затримано ще одну агентку головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як гру)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основним завданням жінки було встановлення точних координат адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади й часових інтервалів максимальної присутності там посадовців. Також вона намагалася виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, зокрема реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку.

Отриману інформацію жінка передавала російській спецслужбі через "зв’язкового". Ним виявився її близький родич, який раніше проходив службу у розформованому спецпідрозділі "Беркут", а наразі перебуває у складі окупаційної поліції РФ у тимчасово окупованому Криму. При цьому інформаторка усвідомлювала, що надані нею дані можуть бути використані для завдання ворогом артилерійських чи авіаударів по зазначених об’єктах.

Як кажуть у Службі безпеки, розвідінформація потрібна була російським загарбникам для підготовки нової серії повітряних ударів по українських об’єктах у Миколаївській області. Співробітники СБУ затримали жінку на спробі передачі інформації агресору.

За даними слідства, ворожою інформаторкою виявилась 55-річна місцева жителька, яку російське ГРУ дистанційно залучило до співпраці навесні цього року. Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру. Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Інформаторці загрожує до 12 років тюрми.

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.