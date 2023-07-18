Про це інформує пресслужба СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку головного управління генштабу збройних сил РФ під час спецоперації на Херсонщині.

Як зазначають в СБУ, фігуранткою виявилась контрактниця однієї з військових частин ЗСУ, що дислокується в регіоні й виконує бойові завдання на передовій. За вказівкою російської спецслужби вона збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати Сил оборони України.

У Службі безпеки наголошують, що насамперед ворога цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області.

Крім цього, за даними СБУ, агентка ГРУ намагалась зібрати максимальну кількість інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ. Також вона відстежувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.

За успішне виконання поставлених завдань російські окупанти обіцяли "евакуювати" жінку до РФ і видати російський паспорт.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю на спробі отримання секретної інформації про українські військові об’єкти. За даними слідства, контрактниця була дистанційно завербована на початку цього року кадровим співробітником гру з позивним "Дімка".

У полі зору російської спецслужби вона потрапила через підписку на різні групи військового спрямування у забороненій соцмережі "ВКонтакте". Надалі зрадниця спілкувалася з агресором через один з месенджерів, а отриману інформацію передавала у вигляді електронних координат з фотографіями об’єктів. Під час обшуків у фігурантки виявили мобільний телефон, який вона використовувала для розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Жінці загрожує довічне ув’язнення.

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.