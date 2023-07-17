Про це повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, інформатор отримав завдання одразу після повітряної атаки на місто. Найбільше ФСБ цікавила кількість загиблих і травмованих унаслідок вогневого ураження. Також росіяни намагалися отримати дані про приналежність потерпілих до Сил оборони України.

Фото: СБУ

Окрім того, інформатор ФСБ відстежував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста. Цих даних окупанти потребували для підготовки нових повітряних ударів по регіону.

СБУ викрила й затримала чоловіка, коли він виконував нове завдання ворожих кураторів у Краматорську.

За даними слідства, місцевого жителя спецслужба РФ залучила до співпраці навесні цього року. У поле зору ФСБ він потрапив через антиукраїнські коментарі в різних телеграм-каналах. Подальшу комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації фігурант зареєстрував свій акаунт під вигаданим іменем.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.