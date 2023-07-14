Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

У результаті спецоперації у Донецькій області затримали "розконсервованого" інформатора ФСБ, який передавав окупантам інформацію про маршрути, кількість та специфікацію техніки ЗСУ, що рухалася до Краматорська.

У зоні особливої уваги фігуранта були колони важкої та спеціальної техніки. Зокрема, самохідні артустановки, вантажівки з боєприпасами й паливозаправні автомобілі, які залучені у контрнаступі Сил оборони.

Для збору розвідданих зловмисник займав "позицію" на балконі власної квартири. Через вікно він здійснював приховану фото- та відеофіксацію переміщення військових колон. Відзняті файли й текстовий опис з поясненнями він переправляв своєму "зв’язковому", який перебував на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ним виявився представник підконтрольного російській спецслужбі "МДБ ДНР".

Зазначається, що розвідінформація потрібна була агресору для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступальних дій українських військ.

Контррозвідники СБУ затримали ворожого інформатора "на гарячому" під час здійснення ним прихованого фільмування з вікна власної квартири. У затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон, який він використовував для фіксації українських об’єктів та комунікації з ФСБ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 48-річний мешканець Добропілля, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці ще у 2018 році.

У поле зору агресора він потрапив через свою деструктивну активність в одній з прокремлівських груп у Telegram. Після кількох "тестових" завдань окупанти перевели свого інформатора в "режим очікування" до початку повномасштабного вторгнення РФ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.