Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Зазначається, що колаборант збирав для російських спецслужб інформацію про місця тимчасової дислокації й переміщення підрозділів Сил оборони в місті Краматорськ. Насамперед чоловік намагався відстежувати маршрути руху української бронетехніки, залученої до контрнаступальних операцій ЗСУ на східному фронті, зокрема під Бахмутом.

Отримані відомості фігурант дистанційно передавав учаснику підконтрольного росіянам псевдоміністерства державної безпеки "ДНР". Для комунікації він використовував один із месенджерів.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора під час виконання ним ворожого завдання на території міста. Зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який із власної ініціативи запропонував загарбникам допомогу у війні проти України.

За попередньою інформацією, на контакт з агресором чоловік вийшов через один із прокремлівських телеграм-каналів. Для збору розвідданих він залучив ще двох жителів міста, які приховано спостерігали за локаціями Сил оборони як пересічні громадяни.

У СБУ зазначили, що наразі фігурант під вартою, триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.