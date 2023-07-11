ФСБ планувала передати своїм агентам 10 кг пластиду: в СБУ розповіли подробиці підготовки теракту на Запоріжжі
Служба безпеки викрила нові факти розвідувально-підривної діяльності російської агентурної групи, яку контррозвідники СБУ нейтралізували 9 травня цього року на Запоріжжі
Про це повідомили 11 липня в telegram СБУ.
Зазначається, що тоді було затримано двох агентів РФ з оперативними псевдонімами Ворон і Доцент, які готували теракти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті.
У СБУ наявні записи розмов цих фігурантів, де вони обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.
Як стало відомо, для вчинення терактів ФСБ планувала переправити своїм агентам "посилку" з 10 кг пластиду.
Крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону.
Фото: telegram-канал СБУНагадаємо, що слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).
Зараз вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.
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