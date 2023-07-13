У Куп'янську СБУ затримала чиновницю-колаборантку, яка очолювала "управління фінансів" окупантів
Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одну чиновницю-колаборантку у Куп'янську на Харківщині. До звільнення міста українськими силами від росіян жінка очолювала "управління фінансів" окупаційної влади
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що затриманою виявилася колишня чиновниця міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з рашистами одразу після повномасштабного вторгнення.
У період тимчасової окупації міста вона очолила "управління фінансів" місцевої адміністрації РФ. Псевдопосадовиця організовувала роботу очолюваного нею управління, розподіляла обов’язки між підлеглими співробітниками та займалась розв'язанням питань, пов’язаних з фінансами.
У СБУ повідомили, що на цій "посаді" колаборантка запроваджувала так звану рубльову зону в регіоні. Крім цього, вона організувала фінансування "видатків" на потреби російських військ.
Після звільнення Куп’янська зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за статтею про колабораційну діяльність. Їй загрожує до 10 років тюрми.
Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 8 липня у Харкові затримали чоловіка, який під час тимчасової окупації Куп’янського району влаштувався на роботу до окупаційної "міліції", а після звільнення регіону збирав розвіддані для росіян.
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