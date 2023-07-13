Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що затриманою виявилася колишня чиновниця міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з рашистами одразу після повномасштабного вторгнення.

У період тимчасової окупації міста вона очолила "управління фінансів" місцевої адміністрації РФ. Псевдопосадовиця організовувала роботу очолюваного нею управління, розподіляла обов’язки між підлеглими співробітниками та займалась розв'язанням питань, пов’язаних з фінансами.

У СБУ повідомили, що на цій "посаді" колаборантка запроваджувала так звану рубльову зону в регіоні. Крім цього, вона організувала фінансування "видатків" на потреби російських військ.

Після звільнення Куп’янська зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за статтею про колабораційну діяльність. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.