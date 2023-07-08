Про це інформує Національна поліція України.

Під час тимчасової окупації Харківщини 52-річний чоловік, уродженець Донеччини, підтримав росіян і влаштувався на роботу до "Управленія внутренніх дел военно-гражданской адміністраціі Харьковской области". Там він працював на посаді інспектора дорожньо-патрульної служби. Чоловік чергував на підконтрольних РФ блокпостах і виконував злочинні накази, за що отримував зарплату у рублях.

"Після деокупації території фігурант переховувався від правоохоронців і продовжував підтримувати контакти з російськими "колегами", які втекли до Російської Федерації. Трохи згодом чоловік переїхав до Харкова, де, за вказівкою кремлівських кураторів, збирав інформацію розвідувального характеру", - йдеться у повідомленні.

Колаборанта затримали у Харкові, у його телефоні виявили російські телефонні номери та проросійський контент.

Підозру чоловікові оголосили заочно ще у квітні 2023 року. Йому інкримінують колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1) Кримінального кодексу України. Наразі затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.