Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що підозру отримали 20-річний навідник-оператор танка та 21-річний командир танка. Обидва служили в першому танковому взводі 1-ої танкової роти 1-ого танкового батальйону 138-ої окремої гвардійськомотострілкової Красносільської ордена Леніна Краснознаменної бригади.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, наприкінці квітня 2022 року вони перебували у складі екіпажу танка, який курсував уздовж дороги у напрямку виїзду з села Верхня Роганка у сторону села Шестаково. Зупинившись, вони прямою наводкою здійснили обстріл по цивільній інфраструктурі села Верхня Роганка Харківського району.

У результаті виконання бойового наказу та здійснення принаймні 4 пострілів сталося попадання артилерійських снарядів у житлові будинки. Помешкання були повністю зруйновані, і сім'ям довелося евакуюватись до інших населених пунктів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.