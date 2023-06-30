СБУ ідентифікувала двох окупантів, які з танка обстрілювали житлові будинки на Харківщині
Служба безпеки України встановила особи двох російських танкістів, які обстрілювали цивільні обʼєкти під час тимчасового захоплення Харківської області
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Зазначається, що підозру отримали 20-річний навідник-оператор танка та 21-річний командир танка. Обидва служили в першому танковому взводі 1-ої танкової роти 1-ого танкового батальйону 138-ої окремої гвардійськомотострілкової Красносільської ордена Леніна Краснознаменної бригади.
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора
За даними слідства, наприкінці квітня 2022 року вони перебували у складі екіпажу танка, який курсував уздовж дороги у напрямку виїзду з села Верхня Роганка у сторону села Шестаково. Зупинившись, вони прямою наводкою здійснили обстріл по цивільній інфраструктурі села Верхня Роганка Харківського району.
У результаті виконання бойового наказу та здійснення принаймні 4 пострілів сталося попадання артилерійських снарядів у житлові будинки. Помешкання були повністю зруйновані, і сім'ям довелося евакуюватись до інших населених пунктів.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.
- Служба безпеки України повідомила про підозру капітану російського судна Sparta IV, який займався постачанням військової техніки з Сирії для окупантів.
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