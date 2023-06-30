Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"Служба безпеки задокументувала злочинні дії капітана російського вантажного судна Sparta IV Олексія Терещенка, який причетний до ведення агресивної війни проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний допомагав перекидати бойову техніку російських військ із Сирії на тимчасово окуповані території України.

За даними СБУ, чоловік використовував цивільні судна, які належать торговому флоту РФ, для прихованого транспортування.

Правоохоронці встановили, що з 25 лютого до 7 березня 2023 року суховантаж під керівництвом Терещенка нелегально переправив до Новоросійська партію бойової техніки з військової бази Росії в сирійському порту Тартус.

Йдеться про:

2 російських ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1";

11 автомобілів "Урал-4320" з причепами;

200 некерованих реактивних снарядів для систем залпового вогню.

Потім ворожу техніку доставили до тимчасово окупованого Криму для використання росіянами на південному фронті.

Унаслідок цього, правоохоронці повідомили Терещенку про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Йому загрожує до 15 років тюрми.