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СБУ затримала пособників окупантів, які наводили "урагани" та "смерчі" на Харків

30 червня, 2023 п'ятниця
12:59
Кримінал

СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка наводила російські "смерчі" та "урагани" на Харків. Пособниками окупантів стали троє місцевих жителів

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відомо, що зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Передусім вони намагались виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті.

"Також їх цікавили маршрути руху і пункти тимчасового зберігання іноземного озброєння та боєприпасів Сил оборони", - додали в спецслужбі.

Зібрані дані чоловіки передавали через Telegram.

"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення масованих ракетних ударів по Харкову з використанням російських реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган", - розповіли в СБУ.

Зловмисників затримали під час виконання ними завдань ворога.

"За даними слідства, вони були залучені до негласної співпраці кадровим співробітником ФСБ на початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед завербованих був колишній викладач місцевого військово-навчального закладу", - зазначили в спецслужбі.

Під час обшуків у зловмисників знайшли мобільні телефони й комп’ютерну техніку з доказами листування з окупантами.

Чоловікам оголосили про підозру в держзраді й обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

  • Раніше СБУ затримала агента РФ, який скоригував ракетний удар по Краматорську 27 червня - працівника місцевого газотранспортного підприємства.
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