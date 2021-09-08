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СБУ оприлюднила відео-доказ хабарництва начальника Льотної академії у Кропивницькому

8 вересня, 2021 середа
16:20
Кримінал хабар

Співробітники СБУ вручили нову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як відомо, чоловіка підозрюють у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Нову підозру зловмиснику вручали в одній із лікарень міста Києва, куди чоловік приїхав із Кропивницького, щоб нібито "підправити" своє здоров’я.

За даними слідства, зловмисник має потужні корупційні зв’язки у регіоні, що дозволило йому "впевнено себе почувати", навіть будучи підозрюваним СБУ.

Зазначимо, що минулого тижня СБУ вже вручила посадовцю підозру за цією ж статтею, втім судді відпустили його прямо у залі засідань.

Начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та його посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ - підозрюють у вимаганні хабара у $20 тис.

Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

Також СБУ публікує відео, на яких зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із директором компанії, від якого вимагали неправомірну вигоду. Серед іншого, на записах видно як:

  • Начальник Академії домовляється про систему "відкатів" на навчальних польотах студентів;
  • Фігуранта не влаштовує хабар в національній валюті, вимагає долари;
  • Сторони домовляються про "відкати" з кожного етапу навчань студентів;
  • Начальник Академії зізнається, що змушує студентів вносити "додаткові платежі".

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Кропивницький
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