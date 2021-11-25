СБУ провела антитерористичні навчання в ООС: звільнювали "заручників" та нейтралізували "терористів"

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Метою навчань була перевірка готовності до протидії можливим диверсіям і підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення спецоперацій.

За легендою, "терористи" проникли на територію СІЗО й захопили в "заручники" працівників. Злочинці вимагали звільнити в'язнів.



Оскільки вимогу "терористів" не було виконано одразу, їхні спільники підірвали міст через річку Айдар.

За сценарієм, бійці Центру спеціальних операцій СБУ "А" нейтралізували "терористів" і звільнили "заручників". Вибухотехніки виявляли вибухівки та знешкоджували їх.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

21 листопада американське спеціалізоване видання Military News, якому начальник Головного управління розвідки при Міноборони України озвучив конкретику відносно останніх військових планів росіян та їхніх приготувань з метою вже цієї зими вдарити по Україні на нових напрямках, оприлюднило карту від українських розвідників.

22 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на ймовірність наступу Росії впливають два фактори: сила й витримка України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.

Решта учасників навчань відновили транспортне сполучення через річку, звівши понтонну переправу, і локалізували наслідки диверсії. Умовних диверсантів затримали.У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Держприкордонслужби, ДСНС, Нацгвардії, Нацполіції, Держспецзв’язку, прокуратури, Державної кримінально-виконавчої служби, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb