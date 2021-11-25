СБУ провела антитерористичні навчання в ООС: звільнювали "заручників" та нейтралізували "терористів"
У зоні проведення ООС на Луганщині пройшли навчання СБУ з протидії тероризму
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Метою навчань була перевірка готовності до протидії можливим диверсіям і підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення спецоперацій.
За легендою, "терористи" проникли на територію СІЗО й захопили в "заручники" працівників. Злочинці вимагали звільнити в'язнів.
Оскільки вимогу "терористів" не було виконано одразу, їхні спільники підірвали міст через річку Айдар.
За сценарієм, бійці Центру спеціальних операцій СБУ "А" нейтралізували "терористів" і звільнили "заручників". Вибухотехніки виявляли вибухівки та знешкоджували їх.Решта учасників навчань відновили транспортне сполучення через річку, звівши понтонну переправу, і локалізували наслідки диверсії. Умовних диверсантів затримали.
У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Держприкордонслужби, ДСНС, Нацгвардії, Нацполіції, Держспецзв’язку, прокуратури, Державної кримінально-виконавчої служби, органи державної влади та місцевого самоврядування.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.17
-
EUR
Купівля 30.07Продаж 30.49
- Актуальне
- Важливе