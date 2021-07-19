СБУ провела контрдиверсійні навчання на Івано-Франківщині
СБУ провела контрдиверсійні навчання у карпатському регіоні: “зловмисники” планували підрив на аеродромі
Про це передає пресслужба СБУ.
“Служба безпеки України провела тактико-спеціальні навчання в Івано-Франківській області. Спецпризначенці СБУ знешкодили “диверсійні групи”, які планували підірвати стратегічний об’єкт на військовому аеродромі”, - йдеться в повідомленні.
Ще одним завданням умовних “зловмисників” було вчинення “теракту” в одній з міськрад на території регіону.
Як зазначається, навчання проводили в умовах максимально наближених до реальних.
“За легендою тренувань, три групи “диверсантів” порізно прибули в Україну для здійснення “підривів” оборонного об’єкту та органу місцевого самоврядування. Для виконання завдань спільники “бойовиків” облаштували на території Прикарпаття схрони зі зброєю та вибухівкою, а також з українським військовим спорядженням для маскування “під своїх”, - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ викрили дві групи "зловмисників" на підступах до аеродрому та у райцентрі, де вони планували теракт у міськраді. Третю групу спецпризначенці знешкодили на території військового летовища.
У навчаннях брали участь підрозділи Збройних Сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції. Крім того, до організації проведення навчання було залучено ветеранів АТО/ООС.
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