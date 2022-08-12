Про це передає Управління СБ України у Львівській області.

"Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також призначені експертизи, які мають встановити, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом і чи може він використовуватися для негласного отримання інформації", - йдеться в повідомленні.

Також СБУ зареєструвала кримінальне провадження за ч.1 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Віталій Портников - відомий український журналіст, публіцист та політичний оглядач. Співпрацює з "Радіо Свобода" та "Еспресо". На телеканалі "Еспресо" він створює програми "Політклуб Віталія Портникова" та "Суботній політклуб".

10 серпня у Львові вдома журналіст Віталій Портников , який веде програми на Еспресо знайшов підслуховуючий пристрій.

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