СБУ відкрила провадження та призначила експертизи для перевірки "прослушки", яку знайшли вдома у журналіста Віталія Портникова
Львівське обласне управління СБУ встановлює обставини появи у квартирі журналіста Віталія Портникова пристрою, котрий, за словами журналіста, міг використовуватись для прихованого запису розмов
Про це передає Управління СБ України у Львівській області.
"Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також призначені експертизи, які мають встановити, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом і чи може він використовуватися для негласного отримання інформації", - йдеться в повідомленні.
Також СБУ зареєструвала кримінальне провадження за ч.1 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).
Віталій Портников - відомий український журналіст, публіцист та політичний оглядач. Співпрацює з "Радіо Свобода" та "Еспресо". На телеканалі "Еспресо" він створює програми "Політклуб Віталія Портникова" та "Суботній політклуб".
- 10 серпня у Львові вдома журналіст Віталій Портников , який веде програми на Еспресо знайшов підслуховуючий пристрій.
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