Про це у фейсбук повідомив народний депутат Микола Княжицький.

"У Львові вдома журналіст Віталій Портников , який веде програми на Еспресо і Радіо Свобода знайшов підслуховуючий пристрій. Це диктофон з можливістю довго вести запис. Викликали поліцію. Приїхали швидко. Викликали СБУ. Не їдуть. Як депутат Верховної Ради прошу СБУ негайно приїхати і порушити справу. Ми ж не знаємо, хто і з якою метою встановив цей пристрій : наші служби, зарубіжні чи криміналітет", - зазначив політик.

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