СБУ викрила агентів, які готували провокації в Одесі до дня народження Путіна

Про це повідомляє СБУ та Державне бюро розслідувань.

Раніше колаборанти вже проводили провокацію в місті до дня державного прапора РФ: вивісили прапор окупантів з написом "Одесса – русский город" і передали ці фото для російських ЗМІ.

Служба безпеки розповідає, що наступною провокацією мало стати так зване привітання Путіна з днем народження, в ході якого агенти мали намір створити картинку, ніби Одеса вітає президента РФ.

Окрім того, СБУ повідомляє, що агенти збирали інформацію про співробітників правоохоронних органів, проукраїнських активістів та учасників АТО для формування так званих списків зачистки, якби росіянам вдалося захопити область, та купували зброю й супутні товари для російських ДРГ, які планували закинути в місто.

Усі зазначені завдання потребували значних коштів, тож агенти намагалися викрасти одного з місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп.

У повідомленні йдеться, що зрадники збиралися утримувати чоловіка у підвалі за допомогою наркотиків і під загрозою фізичного насильства примусити його переоформити нерухомість і віддати їм інші цінні речі.

Агентів вдалося затримати під час спроби викрадення бізнесмена, наразі відкрито кримінальне провадження за трьома статтями: державна зрада, колабораційна діяльність та викрадення людини.

Держбюро розслідувань повідомляє, що організував злочинну групу місцевий мешканець, який з 2014 року відкрито демонстрував свою проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах на території міста. Після початку війни він за завданням своїх кураторів зі спецслужби РФ сформував злочинну групу.

29 вересня СБУ затримала жителя села Димер Київської області, який добровільно погодився співпрацювати з окупантами на посаді "заступника голови селищної ради" та брав участь у допитах незаконно ув'язнених громадян.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb