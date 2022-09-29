СБУ затримала окупаційного "керівника" села Димер Київської області
СБУ затримала жителя села Димер Київської області, який добровільно погодився співпрацювати з окупантами на посаді "заступника голови селищної ради" та брав участь у допитах незаконно ув'язнених громадян
Про це СБУ повідомила у Telegram.
Колаборантом виявився місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді "заступника голови Димерської селищної ради" і "директора комбінату комунальних підприємств".
Він налагодив постачання газу, електроенергії та продуктів до баз ворога, забезпечував пальним військову техніку окупантів.
СБУ повідомляє, що колаборант брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Хреста України. У повідомленні йдеться, що окупанти "вибивали" з місцевих інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони та адреси проживання учасників АТО.
Свої злочинні дії зловмисник координував з командиром підрозділу окупантів, полковником збройних сил РФ з позивним "отєц Кіріл".
СБУ зазначає, що після звільнення Димера зловмисник переховувався на території інших регіонів України.
Наразі колаборанта затримали та заарештували, йому оголосили підозру в колабораційній діяльності.
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