СБУ затримала окупаційного "керівника" села Димер Київської області

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Колаборантом виявився місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді "заступника голови Димерської селищної ради" і "директора комбінату комунальних підприємств".

Він налагодив постачання газу, електроенергії та продуктів до баз ворога, забезпечував пальним військову техніку окупантів.

СБУ повідомляє, що колаборант брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Хреста України. У повідомленні йдеться, що окупанти "вибивали" з місцевих інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони та адреси проживання учасників АТО.

Свої злочинні дії зловмисник координував з командиром підрозділу окупантів, полковником збройних сил РФ з позивним "отєц Кіріл".

СБУ зазначає, що після звільнення Димера зловмисник переховувався на території інших регіонів України.

Наразі колаборанта затримали та заарештували, йому оголосили підозру в колабораційній діяльності.

28 вересня на Харківщині піймали підполковника у відставці, який працював на каральну поліцію ворога.

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