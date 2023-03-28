Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Повідомляється, що через злочинні дії чиновників українські підприємці втратили понад 150 млн у гривень.

Як встановила СБУ, схема полягала у махінаціях із ПДВ. Зокрема, ділки привласнювали "податковий ліміт", який належав українським компаніям, що опинилися під тимчасовою окупацією РФ. Це давало їм право сплачувати менше власного ПДВ і заробляти на цьому десятки мільйонів гривень.

Також встановлено, що до незаконної діяльності причетний керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області та два його підлеглі колеги.

"Для реалізації схеми її учасники несанкціоновано втручалися у податкові бази даних і підробляли цифрові підписи керівників компаній. Це дозволило ділкам в електронних кабінетах платників податків тимчасово непрацюючих підприємств реєструвати фіктивні господарські операції з афілійованими комерційними структурами", - йдеться у дописі.

Зазначається, що оборудки проводилися без відома керівників підприємств з непідконтрольних територій і мали на меті викрадення їхніх активів шляхом безпідставного перенесення на них зобов’язань зі сплати ПДВ.

Наразі трьом чиновникам і двом їхнім спільникам, у тому числі "бухгалтерці", яка вела чорну бухгалтерію ділків, повідомлено про підозру.