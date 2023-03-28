Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що в ході розслідування встановлено, що на початку повномасштабної війни, у квітні 2022 року, коли українські військові звернулися щодо оплатної передачі в користування гелікоптерів, експрезидент надавав вказівки співробітникам підприємства приховати документи на гелікоптери.

Це робилося для того, щоб пілоти не могли сісти за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів.

Окрім цього, він також наказав розукомплектувати техніку: зняти лопоті з гелікоптерів та заховати їх.

Наразі експрезиденту АТ "Мотор Січ" повідомлено про нову підозру - у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ст. 114-1 КК України).

Також було встановлено, що начальник Департаменту зовнішньо-економічної діяльності АТ "Мотор Січ" розробив схему поставки запчастин до авіаційних двигунів з Сніжнянського машинобудівного заводу, який знаходиться на тимчасово окупованій території України, на АТ "Мотор Січ".

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"Для обходу встановлених обмежень АТ "Мотор Січ" опосередковано через зарубіжні компанії поставляла сировину у виді заготівок на Сніжнянський машинобудівний завод та отримувала з нього виготовлені запчастини для авіаційних двигунів виробництва АТ "Мотор Січ", - йдеться у дописі.

Таким чином він сприяв діяльності терористичної організації "ДНР". Йому повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258‑3 КК України).