Екскерівника Мотор Січі Богуслаєва позбавили звання почесного громадянина Запоріжжя
Колишнього керівника підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва позбавили звання почесного громадянина Запоріжжя. Раніше його затримали за підозрою в держзраді
Про це заявив виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв на сесії міськради.
"Ще одне рішення - позбавлення В’ячеслава Богуслаєва звання Почесного громадянина. Людина, яка співпрацювала з росіянами, не може бути почесним мешканцем славного козацького міста. Дякуємо депутатам, які підтримали цю ініціативу", - зазначив Анатолій Куртєв.
- Нагадаємо, у жовтні 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. Відомо, що він безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство РФ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання від вартою на 2 місяці.
- У лютому В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР".
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