СБУ викрила діяльність "COVID-бізнесу": на Харківщині підроблювали результати ПЛР-тестів

Про це йдеться на сайті СБУ.



Оборудку організували працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства.



Зазначається, що туроператор пропонував "послугу" громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватись вимог встановленого строку самоізоляції. Зловмисники вносили недостовірну інформацію у додаток "Дій вдома".



За оперативними даними спецслужби, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали близько тисячі довідок, а вартість кожної становила 800 грн.



"Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування", – йдеться у повідомленні.



У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів провадження та за 10 адресами приватних лабораторій правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки, офіційну документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.



У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Тривають слідчі дії для виявлення всіх осіб, причетних до злочину.



В Україні за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням загрожує до восьми років позбавлення волі.



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