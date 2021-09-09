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СБУ викрила діяльність "COVID-бізнесу": на Харківщині підроблювали результати ПЛР-тестів

9 вересня, 2021 четвер
11:48
Кримінал

На Харківщині Служба безпеки України викрила схему підробки ПЛР-тестів на COVID-19, яка приносила зловмисникам до 1 млн грн прибутку щомісяця

Про це йдеться на сайті СБУ.

Оборудку організували працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства.

Зазначається, що туроператор пропонував "послугу" громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватись вимог встановленого строку самоізоляції. Зловмисники вносили недостовірну інформацію у додаток "Дій вдома".

За оперативними даними спецслужби, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали близько тисячі довідок, а вартість кожної становила 800 грн.

"Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування", – йдеться у повідомленні.

У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів провадження та за 10 адресами приватних лабораторій правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки, офіційну документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Тривають слідчі дії для виявлення всіх осіб, причетних до злочину.

В Україні за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням загрожує до восьми років позбавлення волі.
 

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ПЛР-тести
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