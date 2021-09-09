СБУ викрила діяльність "COVID-бізнесу": на Харківщині підроблювали результати ПЛР-тестів
На Харківщині Служба безпеки України викрила схему підробки ПЛР-тестів на COVID-19, яка приносила зловмисникам до 1 млн грн прибутку щомісяця
Про це йдеться на сайті СБУ.
Оборудку організували працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства.
Зазначається, що туроператор пропонував "послугу" громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватись вимог встановленого строку самоізоляції. Зловмисники вносили недостовірну інформацію у додаток "Дій вдома".
За оперативними даними спецслужби, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали близько тисячі довідок, а вартість кожної становила 800 грн.
"Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування", – йдеться у повідомленні.
У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів провадження та за 10 адресами приватних лабораторій правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки, офіційну документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Тривають слідчі дії для виявлення всіх осіб, причетних до злочину.
В Україні за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням загрожує до восьми років позбавлення волі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.66
Купівля 26.66Продаж 26.89
-
EUR
Купівля 31.43Продаж 31.81
- Актуальне
- Важливе