СБУ викрила групу хакерів РФ, які хотіли під'єднатися до систем відеоспостереження міста на прикордонні України
Кіберфахівці СБУ нейтралізували спробу хакерів РФ під'єднатися до систем відеоспостереження міста на прикордонні з Росією, зокрема загарбники хотіли відстежувати можливе пересування техніки ЗСУ
Про це поінформувала пресслужба СБУ в телеграмі.
"Через Wi-Fi мережу багатоквартирних будинків хакери хотіли дистанційно підключитись до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами тощо. Таким чином вони планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті", - мовиться в тексті Служби безпеки.
Зокрема окупанти прагнули з'ясувати адреси проживання українських правоохоронців та можливе транспортування військової техніки ЗСУ.
"За оперативними даними, до кібератаки причетне підконтрольне спецслужбам РФ хакерське угруповання з Росії, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об’єктів", - наголосили в СБУ.
Кіберфахівці запобігли спробі цифрової атаки РФ на електронні системи інфраструктури міста на прикордонні, нині правоохоронці встановлюють обставини злочину для притягнення зловмисників до відповідальності.
- Нагадаємо, у 2022 році Служба безпеки захищала інформаційну та цифрову безпеку України в умовах війни: з початку року й до кінця грудня було нейтралізовано понад 4,5 тис. кібератак.
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