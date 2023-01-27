Про це поінформувала пресслужба СБУ в телеграмі.

"Через Wi-Fi мережу багатоквартирних будинків хакери хотіли дистанційно підключитись до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами тощо. Таким чином вони планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті", - мовиться в тексті Служби безпеки.

Зокрема окупанти прагнули з'ясувати адреси проживання українських правоохоронців та можливе транспортування військової техніки ЗСУ.

"За оперативними даними, до кібератаки причетне підконтрольне спецслужбам РФ хакерське угруповання з Росії, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об’єктів", - наголосили в СБУ.

Кіберфахівці запобігли спробі цифрової атаки РФ на електронні системи інфраструктури міста на прикордонні, нині правоохоронці встановлюють обставини злочину для притягнення зловмисників до відповідальності.

Нагадаємо, у 2022 році Служба безпеки захищала інформаційну та цифрову безпеку України в умовах війни: з початку року й до кінця грудня було нейтралізовано понад 4,5 тис. кібератак.

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