СБУ від початку року нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак на Україну
Служба безпеки успішно захищає інформаційну та цифрову безпеку України в умовах війни: з початку року нейтралізовано понад 4,5 тис. кібератак
Про це заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує пресслужба Служби безпеки.
"Ми підійшли до 2022-го року, маючи позаду 8-річний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала і раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до найгірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили в січні та лютому, стали додатковими "тренуваннями» перед вторгненням", – зазначив Ілля Вітюк.
Він підкреслив, що з початком повномасштабної агресії роботи стало набагато більше. Якщо у 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021 – 1400, то вже цьогоріч – їхня кількість зросла у понад 3 рази.
"Сьогодні країна-агресор завдає в середньому понад 10 кібератак на добу. Про більшість українське суспільство, на щастя, навіть не знає", – зауважив Ілля Вітюк.
Він розповів, що в зоні особливої уваги ворога є енергетика, логістика, військові об’єкти, а також – бази даних органів влади та інформресурси.
"Ми моніторимо ризики і загрози у режимі реального часу 24/7. Більшість хакерів із російських спецслужб, що працюють по нас, знаємо поіменно. Іде робота з їх документування. Після перемоги України на них чекатиме окремий блок засідань міжнародного військового трибуналу", – резюмував Ілля Вітюк.
- Нагадаємо, 2 грудня Євросоюз відкрив у Києві лабораторію кіберзахисту для ЗСУ.
- 6 грудня стало відомо, що Мінцифри посилить співпрацю у сфері кіберзахисту з найбільшою розвідувальною компанією світу Recorded Future.
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