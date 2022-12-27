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СБУ від початку року нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак на Україну

27 грудня, 2022 вiвторок
04:27
війна з Росією кібератаки

Служба безпеки успішно захищає інформаційну та цифрову безпеку України в умовах війни: з початку року нейтралізовано понад 4,5 тис. кібератак

Про це заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує пресслужба Служби безпеки.

"Ми підійшли до 2022-го року, маючи позаду 8-річний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала і раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до найгірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили в січні та лютому, стали додатковими "тренуваннями» перед вторгненням", – зазначив Ілля Вітюк.

Він підкреслив, що з початком повномасштабної агресії роботи стало набагато більше. Якщо у 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021 – 1400, то вже цьогоріч – їхня кількість зросла у понад 3 рази.

"Сьогодні країна-агресор завдає в середньому понад 10 кібератак на добу. Про більшість українське суспільство, на щастя, навіть не знає", – зауважив Ілля Вітюк.

Він розповів, що в зоні особливої уваги ворога є енергетика, логістика, військові об’єкти, а також – бази даних органів влади та інформресурси.

"Ми моніторимо ризики і загрози у режимі реального часу 24/7. Більшість хакерів із російських спецслужб, що працюють по нас, знаємо поіменно. Іде робота з їх документування. Після перемоги України на них чекатиме окремий блок засідань міжнародного військового трибуналу", – резюмував Ілля Вітюк.

  • Нагадаємо, 2 грудня Євросоюз відкрив у Києві лабораторію кіберзахисту для ЗСУ.
  • 6 грудня стало відомо, що Мінцифри посилить співпрацю у сфері кіберзахисту з найбільшою розвідувальною компанією світу Recorded Future.

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СБУ
Технології
кібератаки
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