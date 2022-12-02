Євросоюз відкрив у Києві лабораторію кіберзахисту для ЗСУ
Європейський Союз відкрив у Києві лабораторію кіберзахисту, яка допоможу українським захисникам захистити своє та українське кіберсередовище від атак з боку Росії
Про це повідомили на сайті Європейської служби зовнішніх дій.
Зазначають, що ЄС профінансував та поставив обладнання для кіберлабораторії, а також безпекове програмне забезпечення та засоби захисту для Збройних сил України із використанням Європейського фонду миру. Лабораторію відкрили в Києві.
Наголошують, що це дасть змогу Україні створити ефективний кіберзахист для ЗС України та дозволить розвинути спроможності для ідентифікації зовнішнього втручання в інформаційні системи. Також за допомогою кіберлабораторії українські захисники зможуть створити спроможності для запобігання і відбивання кібератак.
Ця лабораторія надасть майданчик для тренування, вдосконалення навичок із кібербезпеки українських військових фахівців із кібербезпеки. Тренування відбуватимуться із застосуванням реалістичних сценаріїв та симуляторів у режимі реального часу. Це дозволить ідентифікувати та відбуватися від кібератак швидше та ефективніше.
- 2 грудня представник ЄС Жозеп Боррель відвідав українських захисників, які проходять навчання у Польщі.
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