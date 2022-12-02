Євросоюз відкрив у Києві лабораторію кіберзахисту для ЗСУ

Про це повідомили на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Зазначають, що ЄС профінансував та поставив обладнання для кіберлабораторії, а також безпекове програмне забезпечення та засоби захисту для Збройних сил України із використанням Європейського фонду миру. Лабораторію відкрили в Києві.

Наголошують, що це дасть змогу Україні створити ефективний кіберзахист для ЗС України та дозволить розвинути спроможності для ідентифікації зовнішнього втручання в інформаційні системи. Також за допомогою кіберлабораторії українські захисники зможуть створити спроможності для запобігання і відбивання кібератак.

Ця лабораторія надасть майданчик для тренування, вдосконалення навичок із кібербезпеки українських військових фахівців із кібербезпеки. Тренування відбуватимуться із застосуванням реалістичних сценаріїв та симуляторів у режимі реального часу. Це дозволить ідентифікувати та відбуватися від кібератак швидше та ефективніше.

2 грудня представник ЄС Жозеп Боррель відвідав українських захисників, які проходять навчання у Польщі.