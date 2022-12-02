Боррель відвідав тренування українських військовослужбовців у Польщі

Про це високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель написав у твіттері.



Повідомляється, що Боррель відвідав саме тренувальний майданчик Місії військової допомоги на підтримку України - EUMAM Ukraine.



"Сьогодні я відвідую тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії ЄС для українських солдатів EUMAM. Я зустрінуся з першою групою стажистів із 15 000 солдатів, яких навчатиме EUMAM. Вдячний Польщі за проведення значної частини тренінгу на польській землі", - пише Боррель.





Довідково. Головна мета місії — підготувати українців до боротьби з росіянами на фронті. Для багатьох із них це будуть основи – поводження зі зброєю, патрулювання, медична допомога. Другий етап – профільна підготовка – артилерійська, протиповітряна або снайперська. Останній етап – інтеграція всередині батальйонів. Місія також буде для командирів, отже, серед іншого, навчання тактиці ведення війни.



Ця місія важлива не лише тому, що пропонує українцям навчання за західними стандартами, але це також, як сказав один з експертів ЄС в інтерв’ю брюссельській кореспондентці Польського радіо, військове приєднання України до ЄС.