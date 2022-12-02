Боррель відвідав тренування українських військовослужбовців у Польщі
2 грудня представник ЄС Жозеп Боррель відвідав українських захисників, які проходять навчання у Польщі
Про це високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель написав у твіттері.
Повідомляється, що Боррель відвідав саме тренувальний майданчик Місії військової допомоги на підтримку України - EUMAM Ukraine.
"Сьогодні я відвідую тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії ЄС для українських солдатів EUMAM. Я зустрінуся з першою групою стажистів із 15 000 солдатів, яких навчатиме EUMAM. Вдячний Польщі за проведення значної частини тренінгу на польській землі", - пише Боррель.
Довідково. Головна мета місії — підготувати українців до боротьби з росіянами на фронті. Для багатьох із них це будуть основи – поводження зі зброєю, патрулювання, медична допомога. Другий етап – профільна підготовка – артилерійська, протиповітряна або снайперська. Останній етап – інтеграція всередині батальйонів. Місія також буде для командирів, отже, серед іншого, навчання тактиці ведення війни.
Ця місія важлива не лише тому, що пропонує українцям навчання за західними стандартами, але це також, як сказав один з експертів ЄС в інтерв’ю брюссельській кореспондентці Польського радіо, військове приєднання України до ЄС.
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що загальна вартість військової допомоги ЄС та країн, які входять у спільноту, для України оцінюється у 8 мільярдів євро.
- Раніше повідомлялося, що у ЄС погодили тренувальну місію для українських військових у кількох країнах. Більшість солдатів навчатиметься в Польщі.
- 14 листопада Європейський Союз запустив місію з навчання, де планують підготувати до 15 тисяч українських військових. Тренування стартують за кілька тижнів.
- 15 листопада, Європейська Рада оголосила про запуск Місії військової допомоги Україні EUMAM Ukraine, аби продовжити підтримувати нашу країну у війні з Росію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.58Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе