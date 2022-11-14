ЄС офіційно запустив тренувальну місію для 15 тис. військових з України

Про це інформують в Раді Євросоюзу.

ЄС запускає тренувальну місію, аби підтримати Україну у війні з РФ. Під час навчань мають підготувати 15 тисяч українських бійців.

"Рада ЄС започаткувала Місію Євросоюзу з надання військової допомоги для підтримки України в тривалій агресивній війні Росії та забезпечення підготовки до 15 000 військовослужбовців Збройних Сил України. Рішення набирає чинності з моменту опублікування в Офіційному журналі Євросоюзу", - йдеться у твіті.

Військових навчатимуть надавати медичну допомогу, організовувати матеріально-технічне забезпечення, а також протидіяти хімічній, біологічній чи ядерній загрозі.

Тренувальна місія триватиме два роки. Для цього Європейський союз виділив €106 мільйонів.

???? FAC | @EUCouncil has launched the EU Military Assistance Mission #EUMAM to support #Ukraine in Russia’s ongoing war of aggression and provide training to up to 15000 Ukrainian Armed Forces personnel. Decision enters into force on publication in the Official Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/WqZcYnBOyw — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) November 14, 2022

Раніше повідомлялося, що у ЄС погодили тренувальну місію для українських військових у кількох країнах. Більшість солдатів навчатиметься в Польщі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb