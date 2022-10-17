У кількох країнах ЄС розгорнуть тренувальну місію для ЗСУ. Більшість солдатів навчатиметься в Польщі

Про це повідомляє polskieradio24.

Таке рішення ухвалили глави МЗС 27 країн ЄС на зустрічі в Люксембурзі.

"Для початку 15 тисяч солдатів мають пройти підготовку в кількох країнах ЄС, більшість із них у Польщі. Оперативне командування місії також буде в Польщі, ймовірно, в околицях Жешува", - пишуть у польському виданні.

Також там зазначили, що це буде перша подібна місія в історії ЄС як за розміром, так і за місцем розташування, оскільки навчання буде організовано в країнах-членах.

Хоча країни ЄС уже готують українських військових на двосторонній основі, місія гарантує координацію та навчання за єдиним стандартом.

"Очевидно, що якщо об'єднати можливості європейських армій, ми можемо запропонувати набагато більше", - підкреслив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Головна мета місії — підготувати українців до боротьби з росіянами на фронті. Для багатьох із них це будуть основи – поводження зі зброєю, патрулювання, медична допомога. Другий етап – профільна підготовка – артилерійська, протиповітряна або снайперська. Останній етап – інтеграція всередині батальйонів. Місія також буде для командирів, отже, серед іншого, навчання тактиці ведення війни.

Ідея навчання українських військових виникла ще до нападу Росії, тоді була дискусія про відправку військ ЄС в Україну, але одностайності серед країн ЄС не було. Російська агресія змінила настрої і згода була дана в понеділок, 17 жовтня.

Ця місія важлива не лише тому, що пропонує українцям навчання за західними стандартами, але це також, як сказав один із експертів ЄС в інтерв’ю брюссельській кореспондентці Польського радіо, військове приєднання України до ЄС.

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