Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.За словами Федорова, Мінцифри разом з Recorded Future створюватиме технологічні рішення для захисту українців від російських атак. Зокрема, було домовлено про спільну роботу над створенням нових продуктів і технологій для захисту критичної інфраструктури, які зможуть використовувати в усьому світі. Recorded Future має надати Україні розвідувальну платформу, аналітиків та інженерів, які співпрацюватимуть зі спеціалістами міністерства. Мінцифри надасть власну експертизу.

"Компанія вже допомогла нашій країні в розслідуванні воєнних злочинів росіян, відкрила доступ до платформи Intelligence Cloud на понад $10 мільйонів та допомогла впоратися з кібератаками", – додав Федоров.

Як додали в пресслужбі міністерства, Україна і Recorded Future давно співпрацюють у сфері кібербезпеки. Підписаний меморандум дасть змогу підсилити партнерство та використовувати розвідувальні дані для захисту України у фізичному та кіберпросторі.

"Україна веде війну від імені вільного світу, що має важливе значення для Заходу. Росія повторює свою безглузду стратегію війни, яку вже застосовувала в Сирії та Чечні, і спрямовує дії на цивільну інфраструктуру. Recorded Future готовий допомогти Україні в обороні за допомогою нашої розвідки. Ми з нетерпінням чекаємо на спільну роботу над цим викликом з командою Міністерства цифрової трансформації України, яка має історію креативних інтернет-рішень", – зазначив Крістофер Альберг, генеральний директор і співзасновник Recorded Future.

Довідка. Recorded Future – це приватна компанія з кібербезпеки, заснована 2009 року, зі штаб-квартирою в Сомервіллі, штат Массачусетс. Компанія спеціалізується на зборі, обробці, аналізі та розповсюдженні інформації про загрози.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому об'єкти енергетичної інфраструктури України зазнали понад 1,2 млн кібератак

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