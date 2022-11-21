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З початку повномасштабного вторгнення росіяни здійснили понад 1,2 млн кібератак на енергетичну інфраструктуру України

21 листопада, 2022 понедiлок
21:59
війна з Росією кібератака

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому об'єкти енергетичної інфраструктури України зазнали понад 1,2 млн кібератак

Про це сказав заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров на Energy Security Forum 2022, передає Урядовий портал.

За даними чиновника, за весь 2021 рік було зафіксовано 900 000 кібератак. Сафаров наголосив, що інтенсивні кібератаки на український енергосектор ворог почав іще до 24 лютого 2022 року, але успіху не досяг.

"Вони хотіли зламати персональні кабінети клієнтів, а також втрутитися в роботу диспетчерських центрів. Водночас високий рівень кіберзахисту українського енергосектору не дозволив РФ досягнути поставлених цілей", - заявив заступник міністра.

За його словами, зараз росіяни продовжують намагатися "покласти" українську енергетичну систему, застосовуючи і кібератаки, і прямі фізичні атаки ракетами та дронами. Загальна кількість кібератак за 9 місяців війни складає понад 1,2 млн випадків. Кількість DDos-атак на сайти ключових енергетичних компаній і Мініенергетики сягнула понад 50. Для порівняння з початку фіксації такого типу атак з 2019 року їх було тільки 5.

"Україна щодня набуває нового унікального досвіду у протидії кіберзагрозам, і після перемоги у війні з Росією буде готова розкрити всі деталі щодо інструментарію хакерських атак, які використовує агресор", - додав Сафаров.

  • Через ураження енергетичної інфраструктури російськими ракетами у всіх регіонах України застосовують планові відключення електроенергії.
  • Наразі фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла. У ДТЕК планують, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.

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