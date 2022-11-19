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Головна Економіка В Україні планують скоротити планові відключення світла

В Україні планують скоротити планові відключення світла

19 листопада, 2022 субота
22:33
Економіка Львів вечірній, світло, ліхтар

Фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла

Про це в етері телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарука.

У ДТЕК планують, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.

"Якщо ви хочете запитати, чи зменшиться рівень аварійних відключень? Так, він зменшиться. Чи будуть планові відключення? Швидше за все, планові відключення будуть. Наше завдання - зменшити ці планові відключення, щоб вони були не 4-6 годин, а два чи один. Або взагалі в якісь дні не було - на вихідних чи вночі. Над цим зараз працюємо", - заявив Сахарук.

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