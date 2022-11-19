В Україні планують скоротити планові відключення світла
Фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла
Про це в етері телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарука.
У ДТЕК планують, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.
"Якщо ви хочете запитати, чи зменшиться рівень аварійних відключень? Так, він зменшиться. Чи будуть планові відключення? Швидше за все, планові відключення будуть. Наше завдання - зменшити ці планові відключення, щоб вони були не 4-6 годин, а два чи один. Або взагалі в якісь дні не було - на вихідних чи вночі. Над цим зараз працюємо", - заявив Сахарук.
- 17 листопада у ДТЕК заявили, що через російські обстріли відключення електроенергії можуть тривати по кілька днів.
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