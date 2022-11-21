Про це передає Укренерго у телеграмі.

Своєю чергою додаткових аварійних відключень не прогнозують.

"Наразі вже вдалося виконати достатній обсяг робіт для того, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі після останньої масованої атаки 15 листопада. Завдяки цьому на вихідних відключення були планові. І на понеділок аварійні відключення також не прогнозуються. Хоча обсяги обмеження споживання електроенергії будуть дещо більшими. Це пов’язано зі зростанням споживання, яке характерно для початку робочого тижня”, - розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

У відомстві нагадують, що графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго. А Укренерго не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає областям лише обсяги (мегати), на які потрібно зменшити споживання.

Повний перелік графіків дивіться тут.

Наразі фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла. У ДТЕК планують, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.

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