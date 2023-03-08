Про це поінформували в СБУ.

Зазначається, що один із столичних банків створив схему відмивання тіньових прибутків неліцензованих онлайн-казино й букмекерських організацій: нещодавно НБУ позбавив його фінансової ліцензії та розпочав ліквідацію установи.

"Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки "обслуговували" нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого – 180 млрд грн на рік", - ствердили правоохоронці.

Так, прихований прибуток банку від незаконних дій кожного року становив понад 2,5 млрд грн: "Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Потім переказані гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки".

Зокрема повідомляється, що правоохоронці задокументували проведення переказів з карток російських банків, що відбувалося після 24 лютого 2022 року.

Правоохоронці провели обшуки в офісах банку й підконтрольних йому компаніях та відкрили кримінальне провадження за статтями ККУ:

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).