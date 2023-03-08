Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що до оборудки причетний менеджмент приватної компанії. Газ, який намагалися вкрасти, належить ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

"Для здійснення оборудки її організатори подали Оператору ГТС підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 млн грн, що дало змогу закачати природний газ в газосховища без фактичного розрахунку за сировину", - пояснює СБУ.

Повідомляється, що у результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці заблокували реалізацію злочинної схеми.



За даними слідства, ділки налагодили незаконний механізм відбору блакитного палива для його подальшого продажу третім особам.



Наразі суд арештував майже 3,5 млн м³ природного газу, який комерсанти викрали у держави.



У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.