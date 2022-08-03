Про це інформує Служба безпеки України.

Правоохоронці викрили керівника міжобласної шпигунської мережі ФСБ на псевдо Професор. Ним виявився житель Одеси.

"На виконання завдань російської спецслужби він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, залучивши до неї мешканців інших регіонів, які отримували грошову винагороду. Таким чином, він став резидентом, який підшукував для ФСБ потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору інформації та корегування вогню", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник розвідував інформацію про ППО та протикорабельних комплексів, артилерії на Одещині; укріплення, об’єкти СБУ та ОК "Південь"; суспільно-політичну ситуацію в Одесі.

"Задокументовані факти неодноразового отримання грошової винагороди, відео та фотографування місць розташування військових підрозділів, для чого "Професор" за кошти ФСБ придбав спеціальний гаджет", - додають в СБУ.

Одесита затримали під час дорозвідки навколо Одеської обласної військової адміністрації.

Один з агентів цієї мережі в Івано-Франківській області також уже затриманий. Затриманий мав дізнатися місця військових об'єктів і блокпостів області, переміщення техніки, розташування і діяльності регіональних "центрів прийняття рішень".

Нині їм готують повідомлення про підозру в державній зраді.

Встановлюються всі причетні особи.

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