СБУ викрила схему крадіжки грошей іноземців під виглядом "інвестицій" в криптовалюту
Служба безпеки України викрила мережу нелегальних call-центрів, які використовувалися для крадіжок грошей іноземців під виглядом "інвестицій" у криптовалюту
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, кіберфахівці СБУ викрили у Львові розгалужену мережу нелегальних call-центрів, які злочинці використовували для привласнення грошей іноземців під виглядом "інвестицій" у криптовалютні ринки.
Зазначається, що ділки контактували з клієнтами через приховані канали ІР-телефонії. Від дій злочинців потерпіли тисячі іноземних вкладників.
За даними слідства, декілька "підприємців" облаштували в орендованих офісах і квартирах шість підпільних call-центрів. Їх оператори пропонували іноземцям вкладати гроші у фондові та криптовалютні ринки.
"Інвестиції" клієнти мали переводити на банківські рахунки і анонімні криптогаманці організаторів схеми. Після цього ділки виводили гроші ошуканих вкладників у тінь.
У пресслужбі зазначили, що в ході обшуків у call-центрах правоохоронці виявили майже сто комп'ютерів з гарнітурою для телефонних з'єднань, мобільні пристрої та маршрутизатори, а також чорнові записи з даними банківських карток ошуканих клієнтів та інші докази злочинної діяльності.
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